"L'Affare Lukaku-Inter è compromesso quasi del tutto" aveva detto Sky una mezz'ora fa circa, prima di esordire con la grande ultim'ora del giorno: il club di Viale delle Liberazione ha deciso definitamente di mollare il belga. Secondo quanto appena riferito dall'emittente satellitare la dirigenza nerazzurra avrebbe comunicato al centravanti la decisione di rinunciare a lui dopo l'atteggiamento ambiguo e da voltagabbana assunto dall'ex United, ennesimo colpo basso che la società milanese non ha tollerato. Presto dal HQ della Beneamata partirà la comunicazione ufficiale con destinazione Chelsea.

Nella notte scorsa, il centravanti ha chiamato Ausilio per tentare di risanare l'ennesima ferita aperta, ma la telefonata è durata poco ha reso noto Sky che spiega come la decisione di tirarsi indietro nella corsa al belga sia maturata per via del flirt dell'ex United con la Juventus, ammiccamento che va avanti da tempo, "anche nel periodo della finale di UEFA Champions League" come si legge su Gianlucadimarzio.com", mossa imperdonabile per i nerazzurri che non avevano già ben digerito i messaggi mandati al Milan. Uno scenario aggravato dall'improvviso silenzio dell'attaccante delle scorse ore.

Adesso l'Inter ha già iniziato la ricerca di un nuovo attaccante e sta valutando diversi profili per completare il reparto offensivo.

