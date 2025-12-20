A gennaio sarà vera e propria rivoluzione in casa Fiorentina. I viola, ultimi in classifica, stanno pianificando le mosse di mercato per tentare la difficile risalita e non è da escludere qualche clamoroso addio. Secondo Sport Mediaset, sulla lista dei possibili partenti c'è sicuramente Edin Dzeko, ma potrebbe fare le valigie anche Moise Kean: il bomber della Nazionale azzurra è infatti finito nel mirino del Barcellona coi gigliati che riflettono. In caso di retrocessione, infatti, la Fiorentina lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e potrebbe quindi decidere di sacrificarlo già a gennaio.

Occhio anche al nome di Dodô: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, motivo per cui l'Inter lo starebbe seguendo con attenzione come sostituto di Denzel Dumfries.