A pochi minuti dal calcio d'inizio di Hellas Verona-Inter, l'ad sport nerazzurro Beppe Marotta arriva ai microfoni di Sky Sport per parlare della gara di stasera e della corsa per la Champions League: "Sarà importante ma soprattutto determinante continuare sulla scia delle gare di Empoli e Lazio per raggiungere l'obiettivo. Se arriverà una prestazione come quella di domenica la vittoria sarà alla nostra portata".

C'è il rammarico per non essersi giocati lo Scudetto fino in fondo?

"Normale che l'Inter in Italia debba sempre gareggiare per lo Scudetto, ma bisogna riconoscere i meriti straordinari del Napoli che vincerà meritatamente lo Scudetto".

