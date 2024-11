Ospite alla presentazione del nuovo libro di Beppe Severgnini, Beppe Marotta ha risposto anche a chi accusa l'Inter di esagerare con il mercato dei parametri zero: "Siamo tacciati di aver preso tanti giocatori svincolati, ma sono un’opportunità e vanno corteggiati - ha sottolineato il presidente nerazzurro come riporta oggi il Corsport -. Nel calcio ci sono i talenti e i campioni. Per me Mkhitaryan è un campione, perché è meticoloso, pensa ai particolari... Non ti può tradire".

Poi ancora una battuta sul dialogo a distanza con Scaroni: "Io non sono un istintivo, cerco sempre di razionalizzare e poi di rispondere. L'ho fatto anche con Scaroni, dicendo: “A Milano c’è una squadra sola con una stella”, mostrando le mie due stelle".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!