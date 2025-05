Federico Dimarco, esterno nerazzurro, parla così a Inter TV dopo il 4-3 di oggi contro il Barcellona che vale la finale di Champions League: “Io non ho parole per quello che è successo stasera, è stata una partita pazzesca. Ce la siamo giocata e ce la siamo meritata. Questa squadra non ha mai mollato, capita di avere dei cali fisici ma sono orgoglioso della squadra.

Istanbul vi ha dato una spinta?

"È stata un delusione, ma dalle sconfitte nascono le vittorie. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato, quest’anno non sarà facile ma ce la giochiamo fino alla fine. Dobbiamo godercela perché non capita a tutti di giocarsi la finale di Champions, ci sono dei campioni che non l’hanno mai giocata. Dobbiamo prepararla bene, giocarcela e viverla”.