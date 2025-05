L’esterno nerazzurro Carlos Augusto analizza così a Inter TV la sfida vinta oggi ai supplementari contro il Barcellona per 4-3: “Era un sogno che avevo da bambino, la squadra lo merita. - ha esordito È un gruppo meraviglioso. Io devo dire solo grazie a questo gruppo, a questa famiglia, davvero. L'unico modo per battere il Barcellona era essere così uniti fino alla fine, devo fare loro i complimenti perché sono una squadra devastante, hanno dei calciatori fenomeni. Però davvero il gruppo fa la differenza e oggi abbiamo vinto per questo".

Che cosa vi siete detti in campo?

"Non c'è bisogno di tante parole. Sono delle partite che quando sei bambino vuoi giocare. È il sogno di tutti, c'era tanta ansia ma sono delle belle partite. Sono state due semifinali pazze, sono felicissimo. Devo rigraziare lo staff e il gruppo che merita tanto questo.

Giocherai una finale di Champions, cosa provi?

"Dopo la partita guardavo la curva. Davvero pensare che due anni, tre anni fa ero in Serie B con il Monza, ora sono in finale di Champions. Però è stato un progetto anche dell'anno scorso che abbiamo vinto la seconda stella, ma il gruppo è rimasto. È una finale e andiamo lì per vincerla"