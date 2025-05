L'Inter batte il Barcellona e vola in finale di Champions per la seconda volta in tre anni. É Matteo Darmian il primo nerazzurro a parlare a Inter TV: "Sono veramente felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto, un percorso straordinario. Abbiamo raggiunto una finale dopo quella di due anni fa, ancora una volta, e siamo veramente felici. C'è da dire due partite spettacolari e siamo contenti di quello che abbiamo fatto".

Anche stasera è stata una battaglia, una partita incredibile. Avete dimostrato di saper gestire ogni momento della partita, è questa la vostra forza?

"Sì, gestire mica tanto perché ci siamo ritrovati a cinque minuti alla fine sotto di un gol. Siamo stati bravi a mettere tutto quello che avevamo, soprattutto il cuore, perché poi non è facile in una situazione del genere. Però abbiamo dimostrato di essere un gruppo, da chi è sceso in campo, a chi è entrato, ma anche chi non è sceso neanche in campo, e siamo veramente felici".

Cosa vi ha dato la forza dopo il gol del 3-2? La partita sembrava in salita, invece avete reagito con grande lucidità.

"Sì, alla fine non avevamo più nulla da perdere, quindi abbiamo messo in campo tutto quello che c'era rimasto. Poi sono contento che Acerbi era nel posto giusto, al momento giusto. Siamo contenti. Siamo contenti veramente per quello che abbiamo fatto".

Oggi San Siro è stata una spinta incredibile per voi?

"Sì, lo sapevamo che era così. Ci ha regalato tantissime gioie, ci sono sempre stati vicini tifosi in questi anni. Già da quando siamo arrivati col pullman abbiamo capito quale poteva essere l'atmosfera, anche se ce l'aspettavamo. E questi risultati onestamente sono anche merito per i nostri tifosi che ci sono sempre stati accanto. E quindi è una vittoria da parte di tutti".