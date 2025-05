"Nella partita d'andata abbiamo sofferto ma abbiamo fatto una partita di squadra". È questo il primo commento di Lautaro Martinez a Sky Sport al termine della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona che ha permesso ai nerazzurri di volare a Monaco per la finalissima: "Ero un po' in difficoltà, ho sentito la gamba in maniera diversa e non riuscivo ad alzarla - ricorda l'argentino -. Ho passato due giorni a piangere a casa, ho fatto doppie sedute: non ero al 100%, ho messo una fasciatura stretta e sono sceso in campo. Sono fatto così. Ho pianto tanto con mia moglie e con i miei figli, ma avevo promesso che oggi sarei sceso in campo. Anche mia mamma era preoccupata, mi ha chiamato la mattina e non le ho risposto. Ora mi manderà mille messaggi. Non ho finito bene, ma farò un lavoro per recuperare perché mancano tante partite importanti. Qui dentro ci sono tante pressioni, tanti pensieri. Il Barcellona è forte, l'Inter da cinque anni sta alzando il livello. Oggi eravamo fuori per un momento, ma questa squadra non muore".

Quanto la volete vincere questa Champions?

"Tanto, dal primo giorno. Dal giorno che abbiamo perso la finale. Ora dobbiamo recuperare energie, poi goderci la finale perché possiamo scrivere ancora la storia di questo grande club".