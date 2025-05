Sorride il botteghino, sorridono le casse societarie, ma adesso deve sorridere la squadra: l’Inter si gioca in 90 minuti e forse più il sogno della finale di Monaco di Baviera contro il Barcellona. E Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro, arrivato in postazione Sky Sport prima dell’inizio del match non nasconde tutta la sua emozione:

Questa è la sua quarta semifinale di Champions, ha le farfalle nello stomaco?

“Sicuramente sì, è un’emozione particolare. Nelle altre volte ho raggiunto la finale, speriamo si possa ripetere l’esperienza”.

Stasera sarà record di incasso, i numeri di Champions possono farvi guardare al futuro in maniera positiva anche sul mercato, che può essere più generoso in termini di acquisti?

“Questa è un’annata positiva da questo punto di vista, ma un club deve soprattutto vincere e competere. Noi lo stiamo facendo, non siamo a fine stagione. Ma dal punto di vista della sostenibilità sarà una stagione appagante”.

Si aspetta una prova importante dai giocatori più maturi?

“Sì, aggiungerei anche l’aspetto motivazionale. Questa sfida è come se fosse una finale visto che si parte da 3-3 e non c'è più la regola del gol in trasferta; è come una finale tra due squadre che la meriterebbero. Io credo che la determinazione insieme alle qualità tecniche e tattiche rappresentino un criterio di lettura molto importante. Noi ci siamo, sospinti da questo pubblico incredibile”.

L’urlo del pubblico ha risvegliato le farfalle nello stomaco?

“Sono serate splendide per noi e per il movimento calcistico italiano. È un orgoglio rappresentare l’Italia nella massima competizione calcistica internazionale”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!