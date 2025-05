Anche Federico Dimarco arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare questa grande vittoria dell’Inter contro il Barcellona: “Cosa provo? Onestamente non ho parole su quello che è successo stasera, siamo andati sopra poi sotto e abbiamo recuperato una partita incredibile. È stata una grande notte”.

Ora volete vincere la Champions?

“Sappiamo che dall’altra parte ci sono squadre forti, però è normale che siamo andati in fondo e bisogna vincere”.

Cosa avete avuto più del Barcellona?

“Siamo stati squadra durante la partita, rimanendo sempre sul pezzo nei tanti momenti del match. Sento dire che in altri campi c’è una bolgia ma come San Siro non c’è niente”.

Cosa vi dà Simone Inzaghi?

“Lui è il nostro capo, ci indica la via e lo fa sempre bene. Anche nei momenti di difficoltà spezza con qualche battuta, questa è la sua forza. Quando abbiamo perso lo Scudetto al primo anno col Milan è stata tutta una salita, ce lo siamo meritati dopo quella sconfitta”.

Però quando sei in panchina sei più indemoniato di Inzaghi.

"Tengo alla squadra, voglio trasmettere il senso di appartenenza. Questo è il mio modo per ringraziare la società".

Quando Lautaro voleva rientrare cosa avete detto?

"Lo abbiamo coccolato, siamo felici che abbia giocato e fatto il gol".