Impatto di quelli che contano e assist per la staffilata vincente di Davide Frattesi: c'è anche la fiema di Mehdi Taremi sulla qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League. Arrivato in postazione Inter TV dopo il 4-3 ottenuto contro il Barcellona, l'iraniano esprime la sua gioia: "È stato un'emozione incredibile per noi. Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo giocato bene fin da subito, ovviamente grande rispetto anche al Barcellona che è un grande club".

Che tipo di partita è stata per te personalmente?

"Ovviamente è stato bellissimo, ogni giocatore vuole giocare una semifinale di Champions League, soprattutto contro una squadra come il Barcellona con i giocatori che ha il Barcellona".

Quando sei arrivato all'Inter ti saresti mai aspettato una Champions League del genere?

"Sì, assolutamente me lo sarei aspettato perché quando sono arrivato ho visto subito un gruppo, una bella famiglia, un gruppo unito, un gruppo soprattutto forte. Il nostro obiettivo è sempre stato arrivare in finale di Champions League dall'inizio".