Continua la trafila di interviste di Sky Sport dopo l’impresa dell’Inter contro il Barcellona, è il momento di Denzel Dumfries: “Partita da nove in pagella? Sì, è stata incredibile. Tredici gol in 2 partite sono incredibili, sono orgoglioso di questa finale”.

Le scelte giuste ti hanno fatto fare la differenza.

“Per me sono state due belle partite, ho lavorato tanto per la squadra e sofferto. Sono molto orgoglioso, ho fatto tutto per vincere”.

Chi vorresti in finale?

“Vedremo domani, PSG e Arsenal sono fortissime ma noi vogliamo vincere”.