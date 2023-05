A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Milan, Beppe Marotta si presenta davanti alle telecamere di Sport Mediaset per commentare l'Euroderby ormai alle porte che vale una finale di Champions League: "Essere qui è una grande soddisfazione per il mondo Inter, è uno spot importante per il calcio italiano, ne avevamo bisogno. Credo che sia un valore aggiunto per tutto quello che la storia ha raccontato nelle nostre gesta".

Una vittoria può cancellare il campionato perso l'anno scorso?

"Inutile andare sul passato, siamo concentrati su un presente bellissimo. È una pagina indimenticabile, siamo qua per essere protagonisti e per sognare qualcosa di straordinario".

Qual è l'errore da non commettere?

"Inutile fare pretattica, bisogna avere concentrazione, determinazione, intelligenza. Abbiamo contro un avversario arrabbiato, noi dobbiamo essere bravi nel saperlo affrontare".

Inzaghi ha avuto alti e bassi, ma adesso la squadra sembra in una forma ottimale.

"Questa è una stagione atipica, di mezzo c'è stata la parentesi del Mondiale con tanti giocatori nostri coinvolti che volevano partecipare. Ci è servito da lezione per adeguarci a queste situazioni qualora dovessero ricapitare. Oggi stiamo fisicamente e tecnicamente bene, quindi siamo ottimisti".

L'approccio nei primi 30' sarà fondamentale.

"Non mi voglio addentrare più di tanto, ma ho visto la squadra concentarta. Le considerazioni che fate saranno state oggetto di riflessione da parte dell'allenatore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!