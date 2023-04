Direttamente dal prato dell'Estadio da Luz, dove tra poco Benfica e Inter si sfideranno nel primo round dei quarti di finale di Champions League, Beppe Marotta si è soffermato con i colleghi di Mediaset Infinity per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. Ecco le parole dell'ad nerazzurro: "Per noi è gratificante essere qui, mancavamo da dodici anni. Ci arriviamo con grande partecipazione per recitare un ruolo da protagonsti stasera e al ritorno. L'avversario è di tutto rispetto, però in queste partite le motivazioni hanno un ruolo fondamentale. Sono molto fiducioso, ho visto i giocatori carichi".

Preoccupato per l'andamento degli ultimi tempi?

"L'andamento altalenante è solo in una competizione importante come il campionato, è logico che una grande squadra debba essere continua in ogni manifestazione. C'è questo problema, mentre nelle Coppe stiamo facendo molto bene, Inzaghi questo lo sa, sta facendo un ottimo lavoro e siamo fiduciosi possa trovare la giusta rotta anche in Serie A".

Quanto è fondamentale questa partita per il futuro di Inzaghi?

"Il presente e il futuro non possono essere condizionati da una partita. L'Inter ha una pressione molto forte addosso essendo un grande club, deve sempre fare bella figura. In campionato siamo fuori programma, cercheremo di trovare la via giusta".