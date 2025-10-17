ALCIONE MILANO-INTER U23 0-0

30' - Cross e controcross da parte dei due terzini dell'Alcione, prima Pirola e poi Scuderi. In entrambe le occasioni nessuno degli attaccanti oggi in arancio riesce a colpire.

29' - Possibile contropiede per l'Inter: Cocchi sbaglia il passaggio che poteva spalancare il campo.

23' - La squadra di Vecchi non è particolarmente precisa nella gestione della sfera. Tanti, troppi errori tecnici.

20' - Fase di stallo dopo un avvio decisamente più arrembante da parte di entrambe le squadre. L'Inter cerca di gestire il possesso palla, l'Alcione si abbassa e preferisce aspettare.

13' - Ritmi alti al Breda e l'Alcione si rende pericoloso. Cross di Scuderi molto pericoloso. Samele non riesce a colpire nel cuore dell'area piccola. 

10' - Cross tagliato di Cinquegrano: la palla attraversa l'area e sfila a lato.

7' - Prestia vola più alto di tutti sul corner. La sua incornata è potente, ma Agazzi vola e la toglie dalla porta. Altro giro dalla bandierina.

6' - Inter pericolosa prima con La Gumina e poi con Cocchi. La difesa di casa si rifugia in angolo.

3' - Morselli calcia una punizione a rientrare dalla trequarti. Libera bene Prestia.

2' - Subito Inter in attacco. Lavelli sfonda sulla sinistra e prova a calciare dopo un rimpallo. La sfera finisce lontana dalla porta di Agazzi.

1' - Fischia De Angeli, si comincia! Primo possesso per i padroni di casa.

20.27 - Squadre in campo al Breda di Sesto San Giovanni. Pochi minuti al via.

Ritorna in campo l'Inter U23. Dopo la sosta nazionali i ragazzi di Stefano Vecchi sfidano l'Alcione Milano nel primo derby della storia della seconda squadra nerazzurra. Dall'altra parte una compagine, l'Alcione, organizzata e insidiosa, allenata da Giovanni Cusatis. La partita mette di fronte due club di alta classifica nel girone A di Serie C, rispettivamente la quarta e la quinta in classifica. Ecco le formazioni ufficiali, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Giorgeschi, Ciappellano, Pirola; Bright, Galli, Renault; Pitou; Samele, Morselli. A disposizione: Cecchini, Chierichetti, Miculi, Muroni, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Lione, Marconi, Invernizzi, Gallazzi, Scuderi. Allenatore: Giovanni Cusatis

INTER (3-5-2): Calligaris; Mayé, Prestia, Stante; Cocchi, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté, Cinquegrano; Lavelli, La Gumina. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Alexiou, Topalovic, Agbonifo, Venturini, David, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Luca De Angeli (sez. di Milano)
Assistenti: Davide Fedele (sez. di Lecce), Angelo Tomasi (sez. di Lecce)
Quarto ufficiale: Andrea Bortolussi (sez. di Nichelino)
Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 20:57
Autore: Alessandro Savoldi
vedi letture
Print