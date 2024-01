Come noto, da qualche tempo il Leicester City ha messo gli occhi su Stefano Sensi, su segnalazione del suo manager Enzo Maresca, il quale non ha nascosto che sarebbe ben lieto di accogliere il centrocampista dell'Inter per migliorare la rosa: "Parlando di mercato, ho sempre detto la stessa cosa: quando sei forte e puoi diventare più forte, è meglio - le parole del tecnico italiano in conferenza stampa -. Di Sensi l’unica cosa che posso dire è che lo conosco ed è un giocatore che mi piace molto. Ma ora non ci è permesso fare nulla, dobbiamo vendere per fare qualcosa. L’unica cosa che so è che non possiamo spendere soldi, probabilmente a causa della retrocessione. Negli ultimi due o tre anni il club ha avuto delle perdite. Quando retrocedi è difficile a livello finanziario perché devi ricostruire, anche se abbiamo ceduto 10 o 15 giocatori”.

Insomma una conferma su tutta la linea circa le indiscrezioni giornalistiche uscite nelle scorse ore, secondo cui le Foxes, prima di accogliere l'ex Sassuolo, devono fare spazio a centrocampo cedendo Dennis Praet.

