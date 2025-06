L'Inter infila la seconda vittoria consecutiva al Mondiale per Club battendo 2-0 il River Plate e staccando il pass per gli ottavi di finale della competizione, dove si troverà di fronte il Fluminense. Un risultato che Lautaro Martinez ha analizzato così nella zona mista del Lumen Field di Seattle: "Il River è rimasto senza energie nel secondo tempo, la chiave è stata questa. Noi siamo riusciti a sviluppare bene le azioni, trovando quello spazio tra le linee che ci ha permesso di attaccare bene, di creare le occasioni e di fare gol. Avere un uomo in più nel calcio di oggi conta, abbiamo fatto un'ottima gara", le parole del Toro. Che poi ha minimizzato quanto accaduto tra Marcos Acuña e Denzel Dumfries in coda alla sfida: "Se è vero che è partito un insulto razzista da parte dell'argentino? Non lo so, io ero in panchina. Ho parlato con lui, è finita lì. Sono cose che succedono in campo, non so altro".