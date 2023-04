Romelu Lukaku è andato sotto il settore ospiti dell'Inter per scusarsi anzitutto per l'incredibile occasione mancata sotto porta nella sfida dell'Arechi contro la Salernitana che ha portato ai nerazzurri un punto, a fronte delle numerosissime chance create. Poi anche per il momento poco brillante della truppa di Inzaghi sul piano dei risultati.