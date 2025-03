Dopo le due complicate gare affrontate con la Nazionale italiana, Alessandro Bastoni è pronto a tornare a difendere la sua Inter. Ad attenderlo ci sarà l'Udinese, prima dell'ennesimo derby stagionale questa volta valido per la Coppa Italia, il Parma e ancora i tedeschi, questa volta in versione bavarese. Mentre la squadra di Simone Inzaghi corre e concorre ancora per tutti gli obiettivi, l'italianissimo ed interistissimo Alessandro Bastoni svetta nelle classifiche.

Il difensore nerazzurro col 95 sulle spalle è difatti diventato il difensore più prezioso al mondo: valutato da Trasfermarkt 80 milioni di euro è, insieme a Saliba, il giocatore del reparto arretrato con il valore di mercato più alto in termini assoluti. Ma non solo, perché l'interista è ben posizionato anche nella classifica totale dei giocatori più preziosi al mondo, occupando il 23esimo posto in classifica. È il secondo tra i giocatori più preziosi della Serie A e dell'Inter, dopo Lautaro Martinez e ad egual valore di Nicolò Barella ed è anche in assoluto il giocatore dell'Italia più prezioso al mondo. A completare il podio di quest'ultima categoria ci sono gli altri due interisti Nicolò Barella e Federico Dimarco: la mezzala sarda con la stessa valutazione di mercato di Bastoni, ma in leggera decrescita rispetto al difensore e l'esterno nerazzurro con un vdm di 60 mln.

Non è finita però, perché Bastoni è anche il terzo giocatore classe 1999 più prezioso al mondo dopo Declan Rice dell'Arsenal con un valore di 110,00 mln e Alexander Isak, attaccante del Newcastle valutato 100,00 mln €.

