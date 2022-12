Dopo la triste notizia di oggi, "domani pomeriggio, prima della gara amichevole tra Betis Siviglia e Inter, sarà rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic. L’Inter giocherà la partita con il lutto al braccio". Questo è quanto fa sapere il club nerazzurro che, come accaduto più volte in passato, si assocerà così al dolore della famiglia omaggiando l'ex difensore e vice di Roberto Mancini prima della partita del Benito Villamarin.

