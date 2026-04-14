Non si placano in Turchia i rumors di mercato sul possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray nel corso del prossimo mercato estivo. Voci ricorrenti che Gordon Stipic, agente del centrocampista dell'Inter, ha voluto smentire parlando in esclusiva a Fabrizio Romano: "Di norma non commento le voci di mercato, ma in questo caso ritengo importante chiarire una volta per tutte i fatti - le parole del procuratore riportate sul profilo X del giornalista -. Hakan Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all'Inter. Le speculazioni su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata alcuna richiesta o sondaggio concreto. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l'Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra. Settimana dopo settimana, con le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando con grande orgoglio e determinazione ai prossimi Mondiali, dove guiderà la sua nazionale da capitano, una responsabilità che è un onore speciale e che significa tutto per lui".

🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: Hakan Çalhanoglu agent Gordon Stipic clarifies situation after new rumors about Galatasaray.



“As a general rule, I do not comment on rumours, but in this case it is important for me to clarify the facts once and for all.



Hakan Çalhanoğlu is under contract with… pic.twitter.com/f6mbLwH4bm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026