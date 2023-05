Una grande prestazione, due gol che potevano essere anche di più, ma è un 2-0 che comunque può soddisfare l'Inter anche se non chiude del tutto i giochi in vista della partita di ritorno di martedì però Istanbul si avvicina. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, arriva in postazione Prime Video per un primo commento di quanto avvenuto questa sera a San Siro:

Che bella Inter, lo possiamo dire?

"Sì, sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, potevamo fare più di due gol ma è stata una grande gara. Siamo in vantaggio, ora ci sarà una gara di ritorno in casa col nostro pubblico. Sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per un sogno".

Dove avete vinto?

"Sono stati molto lucidi, hanno messo la testa, hanno coperto ogni zona del campo. Anche chi è entrato ha dato il suo contributo. Siamo felici ma ci manca ancora un pezzo".

Come gestirai questa settimana?

"Diciamo che fra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il Sassuolo e dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali. Dovremo valutare qualche acciaccato, in questi tre giorni dobbiamo prepararci nel migliore dei modi".

