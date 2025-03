Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro l'Udinese per presentare l'appuntamento di San Siro e commentare i temi caldi in casa nerazzurra: "Sarà una partita molto importante contro una squadra di valore che ci ha creato di difficoltà nelle due volte che l'abbiamo incontrata. Sarà così anche stasera".

Come gestirà le scelte sui titolari da qui in avanti?

"Si devono fare le scelte. Siamo concentrati sull'Udinese, avremo 9 partite in 28 giorni e sarà difficile. Oggi ho fatto delle scelte sapendo che Barella e Bastoni arrivavano da due partite da 90' in Nazionale, poi abbiamo delle assenze e le rotazioni sono un po' risicate".

Ha studiato Lucca?

"È un ottimo giocatore che sta facendo bene e non da oggi, è parecchio che sta facendo bene nell'Udinese. Oggi dovremo essere attenti, hanno tanti giocatori pericolosi".

