Cinque cessioni per arrivare a un tesoretto. Secondo il Corriere dello Sport, i nomi in uscita dall'Inter sono Asllani, Sebastiano Esposito, Aleksandar Stankovic, Taremi e Buchanan. In tutto valgono una cinquantina di milioni. Per Calhanoglu e Bisseck si attendono offerte, ma sono discorsi a parte.

Le ultime voci parlando di un interessamento del Betis Siviglia per Asllani, ma c'è distanza: 7-8 milioni e una percentuale sulla rivendita è quanto vorrebbero offrire gli andalusi, 18-20 milioni è la valutazione dell'Inter. Altri dieci milioni potrebbero arrivare da Stankovic al Bruges, ma l'Inter vuole la recompra.

Sebastiano Esposito è invece nel mirino di Fiorentina e Cagliari. In attacco potrebbe andare via anche Taremi, valore 10 milioni di euro. Infine Buchanan, altro giocatore da cui la dirigenza spera di ricavare una decina di milioni: potrebbero farsi avanti alcuni club di Premier League e Bundesliga.