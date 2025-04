"Sì, Thuram gioca dall'inizio". Parlando con Amazon Prime Video, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Barcellona-Inter, Simone Inzaghi conferma la presenza nell'undici titolare del francese.

"Stamattina abbiamo fatto risveglio muscolare, il ragazzo sta bene - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Abbiamo deciso insieme a lui e allo staff che poteva partire dal 1', sono passati dieci giorni dal problemino fisico che ha avuto. E' un giocatore importante che ci è mancato tanto, ma un solo giocatore non può fare cambiare la squadra, che è arrivata a questi livelli giocando assieme".

Servirà l'impresa o semplicemente l'Inter?

"Servirà tutto. Il Barcellona, come il Bayern, è una squadra super-attrezzata, noi cercheremo di dare il massimo anche stasera. Come stiamo di testa? Bene dai, la settimana non ci è piaciuta ma fa parte del percorso di quasi tutte le squadre".

