Dopo le dichiarazioni rilasciate a Sky e in conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter ha seguito Dumfries e anche Simone Inzaghi ha analizzato il match di ritorno col Feyenoord, in programma per domani a San Siro, ai microfoni di Inter TV.

Come si affronta la gara di domani senza farvi influenzare dalla vittoria di Rotterdam?

"Senza calcoli. Sappiamo l’importanza di questa partita, abbiamo un vantaggio che è quello dell’andata però dobbiamo fare un’ottima gara contro una squadra di valore che sicuramente ci impensierirà".

Loro arriveranno più riposati. Vantaggio da temere?

"Beh, lo sapevamo già prima della gara d'andata. Nel loro regolamento c’è questa possibilità ma non dovremo farci influenzare da questo".

Tante risposte positive dai singoli. Quanto è importante viste le numerose defezioni?

"Questo è senz’altro un qualcosa di positivo. Abbiamo, ho, bisogno di tutti. Cercherò di fare ruotare il più possibile gli uomini, cercando domani di mettere in campo una formazione più che positiva".

Come riuscite a gestire questa intensità di impegni?

"Cerchiamo di utilizzare più giocatori possibili cercando di recuperare le energie fisiche e mentali dei nostri giocatori. Sappiamo che il dispendio di energia è tanto, ma vogliamo continuare come stiamo facendo".

