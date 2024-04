Ci va giù pesante Arrigo Sacchi durante la presentazione del suo libro 'Il Realista Visionario' ieri al Federico II di Jesi. L'ex CT della Nazionale e allenatore del Milan ha apertamente sottolineato come la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter non sia giusta a causa della sua situazione finanziaria: "In Italia ormai si cerca di raggiungere l'obiettivo da furbi e non è giusto. Se non usciremo da questa situazione rimarremo in questo stato di crisi. Vincere facendo debiti significa barare". Poi a domanda diretta, risposta altrettanto diretta: "L'Inter sta barando? Sì".

Sacchi poi si complimenta con Simone Inzaghi, senza però risparmiargli una frecciatina: "Inzaghi si è evoluto ed è cresciuto tantissimo, penso sia sulla strada giusta. Peccato per l'eliminazione in Champions a Madrid contro l'Atletico. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all'avversario".