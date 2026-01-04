C'era un modo peggiore per iniziare il 2026? Probabilmente no. L'Inter U20 torna a casa da Lecce con una dura lezione, un 3-1 su cui c'è oggettivamente ben poco da recriminare. Anzi, la sensazione è che il risultato potesse essere anche ben più doloroso per quanto visto in campo. I giovani salentini chiariscono sin dall'inizio le proprie intenzioni, schiacciando gli avversari nella propria area e creando occasioni da gol a ripetizione che per una ragione o per l'altra non vengono sfruttate. La più clamorosa è il rigore calciato alto da Esteban, dopo il fallo in area di Ballo su Dalla Costa. Nell'altra metà campo l'Inter crea due occasioni con El Mahboubi e Mosconi, soprattutto la prima che vede Penev reattivo al punto giusto. Al tramonto del primo tempo il meritato vantaggio salentino: Farronato sbaglia il passaggio in uscita, rimedia su Di Pasquale ma non sul tap-in di Kovac.

A inizio ripresa il déjà vu: ancora Ballo commette fallo in area su Dalla Costa. Stavolta Esteban non rimette il peccato del terzino e firma il raddoppio, mandando in fumo la strategia elaborata da Carbone durante l'intervallo. L'Inter non resce a reagire, gli attaccanti non ricevono palloni giocabili e al 55' arriva il punto esclamativo con Onyemachi: pallone lungo dalle retrovie, Farronato interpreta male la traiettoria e lascia all'avversario la disponibilità di un pallone da depositare serenamente in rete. Carbone cerca di dare una scossa alla squadra con i cambi, l'Inter si riversa senza neanche troppa convinzione nella metà campo salentina ma trova un Penev in gran forma, pronto a reagire a ogni approccio offensivo degli avversari. Proprio al minuto 89 però anche l'estremo difensore deve arrendersi alla girata in area di Mancuso, entrato in corso d'opera. Una rete che salva l'onore ma non toglie l'amaro in bocca per una prestazione a dir poco negativa.



IL TABELLINO

LECCE: Penev, Rashidi, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Pacia ©, Onyemachi, Di Pasquale (43’ st Spinelli), Esteban (43’ st Esposito), Kovac, Calame (35’ st Milojevic) . A disposizione: Lupo, Perrone, Kozarac, Persano, Buzzerio, Specchia, Piccinno, Palmieri. Allenatore: Simone Schipa

INTER: Farronato, Marello, Cerpelletti ©, Zarate (26’ st La Torre), Pinotti (11’ st Kukulis), Venturini (11’ st Mancuso), El Mahboubi (26’ st Moressa), Ballo (11’ st Dalla Mora), Nenna, Mosconi, Pelletti. A disposizione: Pentina, Conti, Putsen, Vukoje, Mackiewicz, Breda. Allenatore: Benito Carbone

Marcatori: 44’ pt Kovac, 2’ st Esteban (rig.), 10’ st Onyemachi, 44’ st Mancuso

Ammoniti: 25’ pt El Mahboubi, 36’ pt Pehlivanov, 4’ st Dalla Costa, 8’ st Kovac

Espulsi: 24’ st Onyemachi

Recupero: 1’ pt – 6’ st

Arbitro: Domenico Leone della sez. di Barletta

Assistenti: Michele Colavito della sez. di Bari – Arli Veli della sez. di Pisa



97' - Fischio finale di Leone, il Lecce vince 3-1.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

IL GOL: L'attaccante devia in porta da pochi passi un pallone vagante nel cuore dell'area leccese.

89' - GOL DELL'INTER CON MANCUSO!

88' - Esposito e Spinelli entrano peer Esteban e Di Pasquale.

86' - Proteste leccesi per un fallo di mano di Nenna in area nerazzurra, l'arbitro Leone lascia proseguire.

80' - Cambio nel Lecce: Milojevic al posto di Calame.

76' - Iniziativa di Kovac che entra in area e calcia, trovando una deviazione in corner.

75' - Cartellino giallo per Calame che stende Moressa.

74' - Farronato interviene in modo un po' goffo su un tiro cross proveniente da sinistra.

72' - La punizione di La Torre è decisamente alta.

71' - Cambi per l'Inter: La Torre e Moressa al posto di Zarate ed El Mahboubi.

69' - Cartellino rosso per Onyemachi che commette un brutto fallo su El Mahboubi.

68' - MOSCONI! Tentativo mancino dal limite dell'area e Penev in due tempi neutralizza la minaccia.

67' - KUKULIS! Clamorosa palla gol per la punta che da due passi calcia addosso a Penev!

64' - PENEV! Grande riflesso del portiere del Lecce che salva sulla linea dopo un tentativo da pochi passi di Zarate!

56' - Cambi nell'Inter: Della Mora per Ballo, Mancuso per Venturini e Kukulis per Pinotti.

IL GOL: pallone alle retrovie che forse spostato dal ventoi prende un giro strano, Farronato esce male e Onyemachi si avventa sulla sfera e la deposita nella porta vuota.

55' - GOL DEL LECCE CON ONYEMACHI CHE FIRMA IL 3-0.

53' - Kovac finisce sul taccuino degli ammoniti per un fallo a centrocampo.

51' - DALLA COSTA! Tentativo personale che si conclude con un sinistro a lato.

49 ' - Fallo su Ballo, ammonito Dalla Costa.

47' - ESTEBAN STAVOLTA NON SBAGLIA, FARRONATO SPIAZZATO.

46' - Subito rigore per il Lecce, ancora un fallo di Ballo su Dalla Costa.

12.06 - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione durante l'intervallo.

12.05 - Le due squadre tornano in campo.

-----------------------------

Proprio al tramonto del primo tempo il Lecce riesce a sbloccare lo 0-0 dopo averci provato in più occasioni nei 44 minuti precedenti. Decisamente meglio i padroni di casa, soprattutto per l'approccio, spinti anche dal forte vento a favore. Le opportunità da rete non si contano neanche: Di Pasquale, Dalla Costa, Esteban, Rashidi, ma in un modo o nell'altro l'Inter riesce a cavarsela. Persino dal dischetto i giallorossi non riescono a trovare il gol: Esteban manda alto dagli undici metri, sprecando il regalo di Ballo che entra in ritardo su Dalla Costa. E a furia di gettare al vento occasioni, i padroni di casa rischiano due volte con El Mahboubi e Mosconi, che dalla stessa posizione non sono in grado di fare breccia. E mentre i primi 45 minuti volgono al termine, il pasticcio di Farronato che dà il via all'azione ottimizzata al meglio da Kovac per il meritato vantaggio salentino.

47' - Duplice fischio finale, squadre negli spogliatoi.

IL GOL: Farronato passa un pallone troppo corto a Nenna, Di Pasquale recupera e calcia trovando la respinta del portiere, che però deve arrendersi al secondo tentativo di Kovac.

44' - GOL DEL LECCE CON KOVAC CHE SEGNA IN TAP-IN.

41' - DI PASQUALE! Tentativo dalla distanza, pallone alto non di poco.

39' - MOSCONI! Contropiede nerazzurro guidato da Pinoitti, palla all'esterno che calcia di destro forte ma sfiora la traversa!

36' - Cartellino giallo per Pehlivanov, che commette ancora un fallo a centrocampo su Mosconi.

33' - KOVAC! Tentativo dalla distanza su punizione, Farronato respinge in bagher!

31' - EL MAHBOUBI! Clamorosa palla gol per l'esterno che a tu per tu con Penev si fa ipnotizzare e gli calcia addosso!

25' - Primo ammonito della gara: El Mahboubi per un fallo duro su Onyemachi.

24' - ESTEBAN MANDA ALTO IL RIGORE!

23' - Rigore per il Lecce! Intervento in ritardo di Ballo su Dalla Costa, l'arbitro Leoni non ha dubbi.

19' - DI PASQUALE! Sinistro dalla distanza, facile la presa di Farronato.

18' - RASHIDI! L'esterno arriva in corsa sul secondo palo dopo l'assist di Esteban ma manda fuori! Era comunque in offside.

11' - ESTEBAN! Destro sul secondo palo che esce per pochi centimetri!

10' - DALLA COSTA! Occasione clamorosa dopo una mischia in area, ma il leccese manda alto da pochi passi!

9' - FARRONATO! Grande intervento del portiere che alza sopra la traversa un destro improvviso di Di Pasquale!

Inizio più convincente da parte del Lecce che pressa alto e impedisce all'Inter di uscire.

6' - Pehlivanov duro su Mosconi, l'arbitro si limita a redarguirlo.

4' - Pehlivanov ci prova da lontanissimo, pallone decisamente fuori bersaglio.

11.03 - L'arbitro Leone fischia l'inizio della partita, primo pallone per gli oispiti.

11.01 - Minuto di silenzio per commemorare le vittime di Cras Montana.

10.59 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.