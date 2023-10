Tutti gli occhi erano puntati su Romelu Lukaku domenica sera a San Siro, nel suo ritorno da ex sgradito al mondo Inter. Con la maglia della Roma sulle spalle, Big Rom si è preso una vagonata di fischi dal pubblico presente prima, durante e dopo la gara, in cui non ha praticamente toccato palla e che si è conclusa nel peggiore dei modi con il gol decisivo segnato dal nuovo numero nove nerazzurro, Marcus Thuram. Una rete di fronte alla quale il belga ha reagito così, come si può apprezzare dalle riprese di DAZN contenute in 'Bordocam'.

