Dalla Turchia arriva un rilancio della notizia pubblicata nelle scorse ore dalla Bild in merito ad un possibile affondo del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Secondo l'inviato di TRT Spor İbrahim Kırkayak, che segue la Nazionale turca nel ritiro degli Europei, il Bayern ha accelerato i suoi sforzi per aggiungere alla sua rosa il giocatore dell'Inter e l'affare sembra addirittura ben instradato al punto che il trasferimento del centrocampista, viste le difficoltà di arrivare a Joao Palhinha, è dato a un passo.

Al punto che, rivela lo stesso Kırkayak, Calhanoglu in persona, interpellato direttamente sui campi di allenamento di Barsinghausen, ha confermato l'approccio del Bayern Monaco.

