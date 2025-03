C'è una new entry nel giro dei nomi del mercato estivo dell'Inter: secondo le ultime informazioni di Sky Sport, il club nerazzurro ha chiesto informazioni all'Olympique Marsiglia per l'attaccante brasiliano Luis Henrique, ala 23enne da 29 presenze e 9 gol in stagione con la maglia dei Phocéens. Il 23enne piace molto all’Inter, ma bisogna aggiungere che sull'ex Botafogo si registra una folta concorrenza e il prezzo del cartellino è elevato.

L'Inter può però fare leva sui buoni rapporti che intercorrono con la dirigenza marsigliese, come testimonia anche l'operazione che ha portato per qualche mese Valentin Carboni alla corte di Roberto De Zerbi, pregiudicata dal grave infortunio del giocatore argentino tornato poi a Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!