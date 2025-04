Lautaro Martinez torna a disposizione di Simone Inzaghi per Parma-Inter di sabato. Stando a quanto riporta Sky Sport, oggi l'attaccante argentino ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre domani, alla vigilia della fondamentale trasferta in casa dei gialloblu, svolgerà tutto l'allenamento con i compagni. Compresi Federico Dimarco e Marko Arnautovic, che stamattina si sono allenati precauzionalmente a parte visti gli acciacchi che li hanno costretti a guardare il derby dalla panchina.

