L’Inter si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Simone Inzaghi non ha grossi dubbi di formazione, viste anche le assenze ormai note (Lautaro Martinez, Dumfries e Zielinski fuori per guai fisici, Bastoni out per squalifica). Come riportato da Sky Sport, al momento Arnautovic è favorito in attacco accanto a Thuram, con Correa e Taremi che partirebbero dalla panchina.

In porta confermato Sommer alle spalle del terzetto Pavard, Acerbi, Carlos Augusto, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Bisseck. Sulle corsie esterne tornano a disposizione e dal 1′ Darmian a destra, Dimarco a sinistra. Centrocampo titolare composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi