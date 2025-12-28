Le condizioni di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, i lungodegenti in casa nerazzurra, verranno valutate la prossima settimana in vista di Inter-Bologna, gara in programma il 4 gennaio, a San Siro. Per quell'appuntamento, riferisce Tuttosport, sembra plausibile che almeno uno dei due possa strappare una convocazione; il difensore ex Lazio ha un paio di giorni di "vantaggio" sul compagno di squadra. 

Data: Dom 28 dicembre 2025 alle 11:16
Autore: Mattia Zangari
