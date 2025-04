Come già anticipato un paio di ore fa circa da Sky, l'Inter si è già rimessa al lavoro in vista del Cagliari immediatamente all'indomani della vittoria ottenuta in Europa in casa del Bayern Monaco. Riunitasi questa mattina ad Appiano Gentile, durante sessione di allenamento odierna ha lavorato ancora a parte Federico Dimarco che, come spiega Sky Sport, ha proseguito nel suo lavoro personalizzato a scopo precauzionale, in attesa del rientro in gruppo che dovrebbe essere tra domani e venerdì. Dimarco ma non solo. A migliorare è anche Mehdi Taremi.

L'ex Porto, altro giocatore indisponibile nel match di ieri sera all'Allianz Arena, è in fase di miglioramento e a proposito di ciò l'emittente satellitare ha aggiornato anche sulle sue condizioni di salute, specificando che dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi tra la partita col Cagliari e quella col Bayern, valida per il ritorno a San Siro in programma per mercoledì prossimo.

