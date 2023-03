Un Derby d'Italia che non varrà lo scudetto, ma che comunque mette in palio punti importanti per la zona Champions (i bianconeri sono in attesa della conclusione delle vicende giudiziarie che ancora una volta li vedono coinvolti). I nerazzurri, nonostante i diversi passi falsi, sono ancora totalmente padroni del proprio destino: fallire l'ingresso nei primi quattro posti sarebbe devastante non solo a livello sportivo. E andrebbe a macchiare anche l'ottima annata nell'attuale Champions.

QUI INTER – Enormi problemi per Inzaghi, che rispetto a Oporto perde in un colpo solo sia Bastoni che Skriniar. Due assenze pesantissime che si sommano a quella di Gosens. E così le scelte, almeno per la difesa e le fasce, diventano obbligate: Darmian confermato terzino destro, De Vrij torna al centro, Acerbi si sposta terzino sinistro e Dumfries-Dimarco sarà la batteria di esterni a tutta fascia. D'Ambrosio e l'emarginato Bellanova uniche alternative in panchina tra difesa e corsie laterali. A centrocampo, previsto il rilancio dal 1' di Brozovic e stavolta dovrebbe davvero rifiatare Mkhitaryan (oppure Barella? Occhio...). In attacco, invece, torna dal 1' Lukaku con Lautaro. Correa e Dzeko in panchina.

QUI JUVENTUS – I bianconeri arrivano al match odierno rinfrancati dalla buona prova di Friburgo e allora Allegri proverà a cambiare il meno possibile. Rispetto alla trasferta tedesca, infatti, l'unico avvicendamento dovrebbe riguardare l'attacco: fuori lo squalificato Kean, dentro Di Maria. L'argentino è in vantaggio su Chiesa, mentre Milik è ancora ai box. Fuori causa anche Pogba, Miretti, Alex Sandro e Kaio Jorge. Bonucci convocato, ma partirà dalla panchina.

