Dare continuità al prestigioso successo di Monaco e consolidare il primo posto in classifica senza pensare al ritorno con il Bayern. L'Inter si rituffa in campionato dove deve cancellare il mezzo passo falso di Parma: delusione mitigata dal successivo pari del Napoli e poi dalla vittoria in Germania. Ma lo scudetto è ancora tutto da conquistare e la prima tappa del cammino verso il tricolore passa dal match odierno.

QUI INTER – Inzaghi ne recupera due: Dimarco e Taremi. L'esterno mancino, dopo il forfait in Champiosn (era in panchina solo ad onor di firma) dovrebbe partire titolare, mentre l'iraniano si accomoderà in panchina. Il tecnico nerazzurro cambia abbastanza: dentro dal 1' Bisseck per Pavard, De Vrij per Acerbi, Zalewski per Darmian, Frattesi per Mkhitaryan e Arnautovic per Thuram. Il francese dovrebbe alternarsi con Lautaro, mentre per il polacco ex Roma si tratta della prima da titolare in maglia nerazzurra. Dubbio in regia: nelle ultime ore sono in risalita le quotiazioni di Calhanoglu che partirebbe dall'inizio a discapito di Asllani. Ancora ai box Zielinski e Dumfries.

QUI CAGLIARI – Un solo dubbio per Nicola, quello relativo alle condizioni di Prati: il centrocampista è stato convocato sebbene non sia al meglio. Il tecnico dei sardi dovrebbe riproporre il 4-4-1-1 con Palomino a oscillare tra la posizione di laterale e quella di braccetto passando a una linea di cinque. Viola dietro a Piccoli per quanto riguarda l'attacco. Nessun indisponibile e nessuno squalificato in casa rossoblu.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Carlos Augusto, Darmian, Asllani, Mkhitaryan, Berenbruch, Correa, Taremi, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Dumfries.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Prati, Adopo, Luvumbo; Viola; Piccoli.

Panchina: Sherri, Ciocci, Obert, Zappa, Makoumbou, Marin, Deiola, Jankto, Gaetano, Coman, Felici, Kingstone, Pavoletti.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Berti e Cecconi.

Quarto ufficiale: Perenzoni.

Var: Chiffi (Paterna).

