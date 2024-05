I neo campioni d'Italia tornano in campo a Frosinone dopo il beffardo ko con il Sassuolo che tante polemiche ha causato. Ambiente tossico creato ad hoc come per tutto l'anno attorno all'Inter: non una novità. E oggi Lautaro e compagni sono ancora protagonisti sul campo di una pericolante...

QUI FROSINONE – Nessuna polemica da parte di Di Francesco, che evidentemente ha deluso chi provava a estorcergli qualche pensiero malizioso. Il tecnico dei ciociari dovrà rinunciare a qualche elemento importante come l'infortunato Romagnoli e lo squalificato Barrenechea. Out anche Lusuardi, Kalaj, Oyono e il lungodegente Turati. Possibile vedere ancora il 3-4-1-2 con Brescianini alle spalle di Soulé e Cheddira.

QUI INTER – Inzaghi ha in mente diversi cambi rispetto al ko di Reggio Emilia. Senza lasciarsi toccare dalle critiche ridicole arrivate in settimana, il tecnico nerazzurro valuta un turno di riposo per Lautaro, Pavard, Bastoni e Mkhitaryan. Pure Calhanoglu dovrebbe ancora lasciare spazio ad Asllani. In rampa di lancio Bisseck e Arnautovic. Dal 1' dovrebbero rivederi anche Sommer, Darmian, Dimarco e Thuram, tutti e quattro rimasti in panchina 90 minuti con il Sassuolo. Acerbi resta l'unico unico indisponibile.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-4-1-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Harraoui, Mazzitelli, Valeri; Brescianini; Soulé, Cheddira.

Panchina: Frattali, Palmisani, Monterisi, Marchizza, Baez, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Reinier, Seck, Cuni, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: Barrenechea (1).

Indisponibili: Romagnoli, Lusuardi, Turati, Kalaj, Oyono.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Pavard, Bastoni, Dumfries, Buchanan, Cuadrado, Calhanoglu, Mkhitaryan, Klaassen, Sensi, Sanchez, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi.

ARBITRO: Giua.

Assistenti: Scatragli e Di Gioia.

Quarto ufficiale: Prontera.

Var: Paterna (Doveri).

