6' - Sventagliata da destra verso sinistra che premia Franco Carboni, il quale non riesce a superare il diretto avversaria. Sul prosieguo dell'azione, Hoti usa irregolarmente il braccio per vincere il duello aereo con Palomba.

8' - LUVUMBO! Primo squillo del Cagliari con il suo numero 37 che, ricevuta palla al limite dell'area, non ci ha pensato due volte e ha calciato alto non di molto.

10' - Casadei prova un'assistenza raffinata in area per Zuberek con uno scavetto dall'alto coefficiente di difficoltà: tutto facile per D'Aniello.

18' - Zuberek non arriva per centimetri sul cross affilato di Franco Carboni, azionato in precedenza dal fratellino Valentin. L'Inter spinge alla ricerca del pari immediato.

19' - Franco Carboni si arrabbia con se stesso per aver calibrato male il passaggio per Fabbian, che era stato bravo a sovrapporsi sulla sinistra.

23' - FABBIAN! Peschetola pennella in the box, c'è la spizzata di Fabbian sulla quale deve intervenire D'Aniello per evitare l'1-1 dopo una deviazione amica.

31' - Franco Carboni non riesce a tenere in gioco il pallone, si riparte con una rimessa laterale in favore del Cagliari.

32' - Silvestro scorta l'uscita del pallone in fallo di fondo spegnendo sul nascere l'iniziativa in area di Desogus

34' - Fallo in attacco di Desogus, proprio ai danni di Silvestro, che vince il secondo duello personale in pochi secondi.

38' - Silvestro manca la rovesciata fuori area, il Cagliari recupera palla e lancia il contropiede con Delpupo, che non riesce ad approfittare della situazione ghiotta per servire Kourfalidis.

5' - Palomba cerca la verticalizzazione improvvisa per Delpupo: palla comoda tra i guantoni di Rovida. Ma è una soluzione da tenere d'occhio.

4' - Fase di studio in questi primi minuti, normale vista la posta in palio altissima.

3' - Moretti prova a discolparsi, ma l'arbitro non vuol sentire ragioni: arriva il fischio, netta la trattenuta del difensore ai danni di Luvumbo.

2' - Conti deve affondare la scivolata per anticipare Zuberek, pronto ad approfittare del pallone vagante sulla trequarti.

1' - E' il Cagliari, con la divisa bianca da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter, 'squadra di casa', veste la maglia a pelle di serpente nerazzurra.

17.00 - Fischio d'inizio allo stadio 'Ricci', comincia in questo momento Inter-Cagliari Primavera!

16.59 - Dopo l'inno della Serie A, i saluti di rito, quindi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

16.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Ricci' di Sassuolo preceduti dalla terna arbitrale.

16.55 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Daniele Virgilio di Trapani, assistito da Giuseppe Centrone (Molfetta) e Marco Ceolin (Treviso). Niccolò Turrini (Firenze) è il quarto ufficiale.

16.53 - E' Jacopo Desogus, in casa casa Cagliari, a presentare la sfida imminente: "La vittoria contro la Sampdoria ci ha dato forza, arriviamo sereni a questa sfida. Poi con un vento così ci sentiamo in casa, porta bene... La finale ciliegina sulla torta? Esatto. Ci siamo meritati di arrivare qui in finale, ora ce la giochiamo. Siamo convinti, ce la faremo".

16.50 - Ancora dieci minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter Cagliari Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

16.47 - Al Ricci, al seguito dell'Under 19 interista, ci sono anche Roberto Samaden, responsabile del Settore giovanile, il vice ds Dario Baccin.

16.45 - Anche Sangalli, capitano dei nerazzurrini, ha offerto le sue impressioni sulla gara a Sportitalia: "Sarà combattuta, difficile: mi aspetto una battaglia. Daremo il massimo, ci siamo preparati bene. Sono partite secche, i dettagli faranno la differenza, ma noi siamo pronti. Chivu? Ci ha detto di fare ciò che sappiamo fare, così come nelle ultime 15 partite in cui abbiamo infilato altrettanti risultati utili consecutivi".

16.40 - A pochi minuti dal calcio d'inizio, Cristian Chivu ha parlato così a Sportitalia: "Speriamo sia una bella gara - le parole del romeno -. Il Cagliari ha fatto un buon campionato e gli facciamo i complimenti, nessuno se lo aspettava; oggi vincerà il migliore. Abbiamo un gruppo giovane, hanno giocato anche dei 2005, continua il processo di crescita. Noi ci impegniamo al massimo per farli uscire dal Settore Giovanile più maturi".

16.35 - Ad aspettare Inter o Cagliari martedì prossimo al Mapei Stadium c'è la Roma, padrona del campionato dall'inizio alla fine e ieri capace di battere Juve nell'altra semifinale.

16.30 - Un concetto ben chiaro ad Alessandro Agostini, che oggi cederà il posto in panchina a Concas per via della squalifica rimediata con la Samp: "Contro l’Inter ci aspetta una battaglia - le sue parole al sito del club rossoblu -. Loro sono una grande squadra, noi dovremo scendere in campo con quella fame di vincere che abbiamo sempre dimostrato di avere. Ci troviamo al culmine di un percorso iniziato due anni fa, frutto del lavoro quotidiano di un gruppo di ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati una famiglia. Siamo pronti e carichi per giocarci le nostre carte in semifinale, con serenità e fiducia nei nostri mezzi".

16.25 - Il Cagliari oggi è obbligato a fare quello che non gli è riuscito nei due precedenti stagionali con l'Inter: vincere (al 90' o al 120'). I sardi, infatti, non sono andati oltre il pari all'andata (1-1 firmato Tramoni e Fabbian) e si sono arresi al ritorno a un gol di Valentin Carboni.

16.20 - Da tenere d'occhio con attenzione il regolamento che stabilisce che in caso di parità dopo i tempi supplementari si qualifica all'ultimo atto la squadra meglio classificata al termine in regular season, quindi l'Inter che ha totalizzato 64 punti contro i 61 del Cagliari. In pratica, non è prevista l’esecuzione dei calci di rigore.

16.15 - Due novità di formazione tra i sardi rispetto alla squadra che ha pareggiato mercoledì scorso contro la Samp: ourfalidis sostituisce lo squalificato Carboni, mentre Sulis vien preferito a Zallu, oggi assente.

16.10 - Poche sorprese nell'undici titolare di Chivu, che sceglie Peschetola per completare il reparto offensivo composto per gli altri 2/3 da Zuberek e Valentin Carboni. A centrocampo spazio al trio più affidabile Fabbian-Sangalli-Casadei; in difesa, davanti a Rovida, si sistema la linea a quattro con Silvestro, Hoti, Moretti e Franco Carboni.

16.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: 1 Rovida; 19 Silvestro, 5 Hoti, 23 Moretti, 6 Carboni F.; 14 Fabbian, 4 Sangalli (C), 8 Casadei; 7 Peschetola; 38 Carboni V., 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 9 Jurgens, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 25 Grygar, 27 Dervishi, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 37 Peretti. Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI: 1 D'Aniello, 3 Obert, 4 Palomba, 5 Conti, 7 Delpupo, 8 Kourfalidis, 10 Desogus, 26 Cavuoti, 28 Sulis, 30 Secci, 37 Luvumbo.

A disposizione: 24 Fusco, 11 Masala, 14 Corsini, 15 Idrissi, 17 Caddeo, 18 Schirru, 19 Vitale, 21 Pulina, 22 Vinciguerra, 23 Astrand, 27 Tramoni, 33 Yanken. Allenatore: Roberto Concas.

16.03 - A undici mesi dalla bruciante delusione provata per la sconfitta beffarda contro l'Empoli nei tempi supplementari, l'Inter Primavera è di nuovo in semifinale, a un passo dal potersi giocare lo scudetto. Molte cose sono cambiate da quel caldo pomeriggio di giugno, a cominciare dall'avversario: quest'anno c'è il Cagliari che, dopo aver eliminato la Samp nel primo turno di playoff, scende in campo per la storia non avendo mai vinto il tricolore in questa categoria. Stesso discorso per Cristian Chivu, giustificato dal fatto che per lui è la prima volta assoluta con l'Under 19: il romeno vuole seguire le orme dei suoi predecessori Armando Madonna e Stefano Vecchi che conquistarono un posto tra le migliori due del campionato tra 2016 e 2019 (il secondo vincendo due volte). Dallo stadio 'Ricci' di Sassuolo, benvenuti a Inter-Cagliari Primavera, semifinale scudetto; il kick-off è fissato per le 17.