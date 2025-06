Il Napoli si inserisce di prepotenza nella corsa a Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United seguito anche dall'Inter per la prossima stagione. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport mentre spiega come gli azzurri siano alla ricerca di un attaccante che possa dare fiato a Romelu Lukaku. E il danese è un nome che piace dalle parti di Castel Volturno. Viste le difficoltà legate a Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, "il Napoli si è informato su Hojlund e le risposte ottenute dai primi contatti con l’entourage del danese sono state positive - si legge sulla rosea -. La punta dello United è attratta dalla prospettiva di lavorare con Conte e di dividere lo spogliatoio con giocatori del calibro di De Bruyne, McTominay e Lukaku".

L'Inter punta a mettere le mani sull'ex Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, mentre i partenopei hanno la liquidità per concludere subito l'operazione a titolo definitivo, scenario preferito dai Red Devils. I nerazzurri, che intanto stanno definendo gli ultimi dettagli per Ange-Yoan Bonny del Parma, "prima di fare un altro innesto nel reparto offensivo devono capire se Taremi riuscirà a trovare una nuova sistemazione - aggiunge La Gazzetta -. Il Napoli può approfittare di questa situazione e provare a portare sotto il Vesuvio l’attaccante che nel 2022-23 ha segnato 9 reti in A con l’Atalanta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!