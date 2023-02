Romelu Lukaku è tornato. Il belga si è ripreso l'Inter proprio nel momento clou della stagione, quando più serviva, a lui e alla squadra. E la doppia missione che lo attende da qui a fine stagione è anch'essa per lui e per la squadra. "Romelu sa bene che aiutare l’Inter a superare più turni possibili in Champions significherebbe pure far arrivare nelle casse del club la liquidità necessaria per agevolare il suo riscatto - o un nuovo prestito, della formula del contratto parliamo qui accanto – in estate. E anche che tornare a dominare come nella prima sua parentesi in nerazzurro convincerebbe definitivamente l’Inter all’investimento per il futuro - spiega la Gazzetta dello Sport -. Dalla sua parte, c’è già la fiducia totale del presidente Steven Zhang, che ha spinto per riportarlo a Milano e con cui i rapporti sono ottimi. I gol contro Udinese e Porto hanno già alzato di parecchio le possibilità di restare a lungo all’Inter, ma servono altre prove all’altezza, per sgombrare il campo da ogni dubbio".