Il 12 luglio è stato emesso dal Mimit il francobollo ordinario dedicato all'Inter campione d'Italia 2023/2024. Per l’occasione, Poste Italiane oggi ha organizzato, presso una delle location di Poste Italiane, in 'Galleria Cordusio' in Piazza Edison 2, a Milano, un evento celebrativo con la partecipazione di alcuni tra i numerosi simpatizzanti della squadra nerazzurra, con cui festeggiare anche la conquista della seconda stella. Ecco alcuni scatti del nostro inviato presente sul posto: