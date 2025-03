Calhanoglu e Mkhitaryan (inizialmente) in panchina e Bastoni nel nuovo ruolo di quinto. Saranno queste, conferma La Gazzetta dello Sport, le principali novità della formazione dell'Inter per l'ottavo di finale d'andata di Champions League contro il Feyenoord.

L'undici ipotizzato dalla rosea vede ancora Martinez tra i pali, con Bisseck, De Vrij e Acerbi a formare la difesa a tre. Sulle fasce ci saranno invece il solito Dumfries sulla destra e la novità Bastoni dalla parte opposta, mentre in mediana l'unica conferma è per Barella, con Asllani e Zielinski titolari. In attacco ancora Thuram e Lautaro. Aggregati alla prima squadra anche i tre giovani della Primavera nerazzurra Matteo Motta, Daniele Quieto e Mike Aidoo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!