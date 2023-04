"Le sensazioni erano state positive già mercoledì notte, nella pancia di San Siro. Ieri ad Appiano è arrivata la conferma: Barella e Calhanoglu non preoccupano, non si è reso necessario alcun esame, solo un lieve affaticamento per entrambi, ma nulla che precluda la loro disponibilità per la gara di domenica contro la Lazio". Oggi anche la Gazzetta dello Sport rassicura sulle condizioni dei due centrocampisti usciti acciaccati dal match di coppa con la Juventus. Entrambi avevano accusato dolori ai flessori, mettendo in allarme tutti in vista dei prossimi impegni.

Inzaghi valuterà il loro impiego dall'inizio nonostante non ci siano infortuni di sorta. "Difficile ipotizzare che i due giochino entrambi titolari: più facile una staffetta, a maggior ragione in un reparto che vedrà il rientro dal primo minuto di Brozovic. Tra l’altro, a centrocampo va considerata anche la candidatura di Gagliardini, spesso impiegato in passato dal primo minuto contro la Lazio per contrastate la fisicità di Milinkovic", si legge.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

