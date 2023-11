Calhanoglu e Lautaro spingono l'Inter a superare anche il crash test di Bergamo contro l'Atalanta che vale ancora una conferma al primo posto in classifica. Il Corriere della Sera parte da questo concetto, importante per la stagione dei nerazzurri anche in vista della trasferta di Champions League contro il Salisburgo, cruciale e potenzialmente decisiva per il passaggio della fase a gironi.

L'unica nota stonata della serata del Gewiss Stadium è legata a Benjamin Pavard, uscito per infortunio al primo tempo a causa di un movimento innaturale del ginocchio sinistro che il Corsera bolla come una "distorsione" che sul momento sembra molto grave: il francese, riferisce il quotidiano generalista, verrà valutato tra oggi e domani. E c'è un segnale che fa ben sperare: alla fine della partita, infatti, l'ex Bayern è spuntato fuori dagli spogliatoi, camminando fino alla curva interista per salutare e confortare i tifosi.

Incrociamo le dita per Benji pic.twitter.com/50JSAzSlZV — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 4, 2023

