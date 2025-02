L’obiettivo nerazzurro Santiago Castro torna a parlare ai microfoni de Il Resto del Carlino. E lo fa citando Lautaro Martinez e Diego Milito tra i suoi idoli sportivi, concentrandosi poi anche sul futuro: “Quando ho iniziato a seguire il calcio, Milito dell’Inter. Poi Pratto del Vélez, con cui ho anche giocato. E ovviamente Lautaro".

Due su tre sono nerazzurri: lei se le cerca. Sa che l’Inter la segue?

"Io non ci penso. La posso prendere come motivazione, sì, ma devo concentrarmi solo sulla mia squadra, a fare bene qua. La classifica e la Coppa Italia sono i miei unici pensieri fissi. Non posso sprecare energie in altro".

Ma qualche sogno lo avrà...

"La Nazionale, tornare in Europa e vincere qualcosa con il Bologna".

Si vede in rossoblù a lungo?

"Non lo so, nel calcio non si sa mai. Quel che so è che qui sono molto felice, con la città, con il club. Mi piace quando giro, i tifosi che mi fermano. È davvero un bellissimo ambiente, Bologna”.

