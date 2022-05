Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Il tecnico lascia i veronesi dopo un'ottima stagione da subentrato a Eusebio Di Francesco. “Decisione difficile, perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il club, grazie alla quale abbiamo ottenuto risultati straordinari - dice Tudor in una nota emessa dalla società -. Ci ho riflettuto a lungo, confrontandomi con il Presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso. Alla luce di ciò era giusto separarci".