Doveva vincere la Roma per restare incollata alle speranze della corsa Champions e la formazione di Gasperini non ha sbagliato in quel di Bologna. Blitz esterno dei giallorossi al Dall'Ara: decidono le reti di Malen ed El Aynaoui, che realizzano due gol fondamentali. Prestazione ancora una volta impeccabile quella dell'attaccante olandese, che realizza il vantaggio, poi vuole strafare e si divora il raddoppio, ma poi concretizza un grande assist. Con quest'affermazione la Roma tiene viva la corsa per il quarto posto, avvicinandosi a 2 lunghezze dall'obiettivo finale. E domani c'è Milan-Juventus: i giallorossi guarderanno il big match di San Siro con grande attenzione.