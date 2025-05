Intercettato da Sky Sport al rientro a Bologna, il responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato così del trionfo in Coppa Italia contro il Milan ieri sera: "La felicità è quella di aver regalato una coppa alla città di Bologna e ai tifosi, è la nostra più grande soddisfazione - ha esordito -. Poi ce la siamo regalati anche noi, onestamente tra presidente e ragazzi. Penso che alla fine ce la siamo meritati con un’ottima partita".

Un successo, quello del Bologna, arrivato nonostante il cambio in panchina della scorsa scorsa: "Abbiamo avuto difficoltà all'inizio perché gli schemi e i principi di Italiano erano diversi da quelli di Thiago Motta, per cui la squadra ci ha messo un po’ di più a metabolizzarli ma poi siamo partiti e abbiamo fatto un ottimo campionato. E mancano due partite per finire bene".