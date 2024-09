Colpaccio esterno del Como nel match che chiude la quinta giornata di campionato. La squadra di Fabregas passa 3-2 a Bergamo e schianta l'Atalanta in rimonta: dopo il vantaggio nerazzurro con Zappacosta, nella ripresa arriva la reazione ospite con la perla di Strefezza (MVP del match), l'autogol di Kolasinac e il definitivo tris di Fadera. Nel finale, in pieno recupero, c'è spazio anche per il rigore trasformato da Lookman, utile solo per le statistiche. Il Como sale ora a 5 punti in classifica, mentre la Dea resta ferma a quota 6.